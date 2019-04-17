Пак рассказал, как компания Кокорина и Мамаева отреагировала на его извинения

Глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак рассказал, как футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отреагировали на его попытку принести извинения.

«Я сказал ребятам, что если я их чем-то обидел, то приношу извинения. Сделал это для того, чтобы успокоить их и прекратить конфликтные действия. Мне ответили, что мне повезло, что я остался жив. Таким был ответ на мой дружелюбный жест», — отметил Пак в суде.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.

Ранее Пак заявил, что Кокорину было весело во время конфликта.