Президент ЦСКА оценил победу над «Басконией» в первом четвертьфинальном матче Евролиги
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«Распевать победные марши рано, счёт в серии всего лишь 1:0, и не слишком важно, с какой разницей очков мы сегодня выиграли», — заявил он.
По его словам, начало получилось нервным для обеих команд.
Как отметил Ватутин, необходимо выигрывать второй матч, который почти наверняка пройдёт по другому сценарию.
«Два года назад в такой же серии плей-офф с басками мы довольно легко выиграли первый матч, а вторую игру взяли только в самой концовке», — напомнил президент ЦСКА.
Он добавил, что «Баскония» не из тех команд, которые будут обращать внимание на счёт первой встречи.
Счёт матча — 94:68 в пользу ЦСКА. Самым результативным в составе армейцев стал Серхио Родригес. Испанский защитник набрал 19 очков и сделал пять результативных передач.