Президент ЦСКА оценил победу над «Басконией» в первом четвертьфинальном матче Евролиги

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в беседе с газетой «Известия» оценил победу над испанской «Басконией» в первом четвертьфинальном матче баскетбольной Евролиги.

«Распевать победные марши рано, счёт в серии всего лишь 1:0, и не слишком важно, с какой разницей очков мы сегодня выиграли», — заявил он.

По его словам, начало получилось нервным для обеих команд.

Как отметил Ватутин, необходимо выигрывать второй матч, который почти наверняка пройдёт по другому сценарию.

«Два года назад в такой же серии плей-офф с басками мы довольно легко выиграли первый матч, а вторую игру взяли только в самой концовке», — напомнил президент ЦСКА.

Он добавил, что «Баскония» не из тех команд, которые будут обращать внимание на счёт первой встречи.

Счёт матча — 94:68 в пользу ЦСКА. Самым результативным в составе армейцев стал Серхио Родригес. Испанский защитник набрал 19 очков и сделал пять результативных передач.