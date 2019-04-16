СМИ: Конте может возглавить «Баварию»

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По информации итальянской прессы, итальянский специалист Антонио Конте со следующего сезона может стать главным тренером мюнхенской «Баварии».

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство мюнхенской «Баварии» рассматривает вариант с приглашением на должность главного тренера команды Антонио Конте. Сообщается, что правление клуба пока не решило судьбу нынешнего наставника коллектива Нико Ковача. Решение по нему будет основываться на результате «Баварии» в чемпионате.

Антонио Конте находится без работы с июля прошлого года. Последним местом, где трудился итальянец, был лондонский «Челси».

Ранее экс-игрок «Челси» выразил надежду, что Эден Азар останется в клубе.

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