СМИ: Конте может возглавить «Баварию»

По информации итальянской прессы, итальянский специалист Антонио Конте со следующего сезона может стать главным тренером мюнхенской «Баварии».

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство мюнхенской «Баварии» рассматривает вариант с приглашением на должность главного тренера команды Антонио Конте. Сообщается, что правление клуба пока не решило судьбу нынешнего наставника коллектива Нико Ковача. Решение по нему будет основываться на результате «Баварии» в чемпионате.

Антонио Конте находится без работы с июля прошлого года. Последним местом, где трудился итальянец, был лондонский «Челси».

Ранее экс-игрок «Челси» выразил надежду, что Эден Азар останется в клубе.