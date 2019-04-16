Экс-игрок «Челси» считает, что Азар останется в клубе

Бывший защитник лондонского «Челси» Эшли Коул заявил, что команде будет тяжело удержать бельгийского полузащитника Эдена Азара, но он верит, что игрок останется в нынешнем клубе.

«Я не хочу думать о «Челси» без Азара, не хочу видеть его переход в другой клуб. Я считаю, что клуб должен приложить все усилия, чтобы удержать Эдена, это необходимость. Думаю, «Челси» любит его, но есть мадридский «Реал». Нам будет трудно удержать его, но я думаю, что Азар останется», — заявил Коул в интервью Sky Sports.

В прессе неоднократно обсуждался возможный переход Азара в «Реал». Сообщалось, что в трансфере игрока заинтересован лично тренер мадридцев Зинедин Зидан.

Ранее Азар заявил, что фанаты «Вест Хэма» ошибаются и он не уходит из «Челси» в «Реал».