Экс-игрок «Челси» считает, что Азар останется в клубе

Короткая ссылка
Бывший защитник лондонского «Челси» Эшли Коул заявил, что команде будет тяжело удержать бельгийского полузащитника Эдена Азара, но он верит, что игрок останется в нынешнем клубе.
Экс-игрок «Челси» считает, что Азар останется в клубе
  • Reuters

«Я не хочу думать о «Челси» без Азара, не хочу видеть его переход в другой клуб. Я считаю, что клуб должен приложить все усилия, чтобы удержать Эдена, это необходимость. Думаю, «Челси» любит его, но есть мадридский «Реал». Нам будет трудно удержать его, но я думаю, что Азар останется», — заявил Коул в интервью Sky Sports.

В прессе неоднократно обсуждался возможный переход Азара в «Реал». Сообщалось, что в трансфере игрока заинтересован лично тренер мадридцев Зинедин Зидан.

Ранее Азар заявил, что фанаты «Вест Хэма» ошибаются и он не уходит из «Челси» в «Реал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить