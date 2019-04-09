Азар: фанаты «Вест Хэма» ошибаются — я не ухожу из «Челси» в «Реал»

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Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар отреагировал на песню болельщиков «Вест Хэма» во время матча 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), в которой говорилось о том, что он скоро уйдёт в мадридский «Реал».
Азар: фанаты «Вест Хэма» ошибаются — я не ухожу из «Челси» в «Реал»
  • Reuters

«Болельщики «Вест Хэма» пели, что я ухожу в «Реал»? Они ошибаются. Сейчас я сосредоточен только на «Челси» — до конца сезона», — сказал игрок в эфире Sky Sports.

По его словам, он хочет помочь синим попасть в четвёрку сильнейших в чемпионате, а также выиграть Лигу Европы. Он отметил, что «Челси» на данный момент пребывает в хорошей форме.

«Мы выиграли три матча подряд. Для психологии важно продолжать двигаться дальше. Топ-4 и победа в Лиге Европы — наша цель, нам нужно сыграть так хорошо, как мы можем, в обоих турнирах», — добавил Азар.

В матче с «Вест Хэмом» Азар оформил дубль и принёс победу своей команде со счётом 2:0.

Ранее Азар обошёл Роналду по числу голов в АПЛ.

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