Азар: фанаты «Вест Хэма» ошибаются — я не ухожу из «Челси» в «Реал»
- Reuters
«Болельщики «Вест Хэма» пели, что я ухожу в «Реал»? Они ошибаются. Сейчас я сосредоточен только на «Челси» — до конца сезона», — сказал игрок в эфире Sky Sports.
По его словам, он хочет помочь синим попасть в четвёрку сильнейших в чемпионате, а также выиграть Лигу Европы. Он отметил, что «Челси» на данный момент пребывает в хорошей форме.
«Мы выиграли три матча подряд. Для психологии важно продолжать двигаться дальше. Топ-4 и победа в Лиге Европы — наша цель, нам нужно сыграть так хорошо, как мы можем, в обоих турнирах», — добавил Азар.
В матче с «Вест Хэмом» Азар оформил дубль и принёс победу своей команде со счётом 2:0.
Ранее Азар обошёл Роналду по числу голов в АПЛ.