Пеле рассказал о самочувствии после операции

Футболист Пеле сообщил, что с ним всё в порядке, и поблагодарил врачебный персонал и болельщиков за молитвы о его здоровье.

«Мои дорогие друзья! Счастлив, что могу вновь писать и сообщить, что со мной всё в порядке. Хочу поблагодарить медицинский персонал больницы имени Альберта Эйнштейна и особенно вас за молитвы, а также позитивную энергию. Я вновь в строю и жажду достижения новых жизненных целей», — говорится в аккаунте Короля Футбола в Twitter.

16 апреля бразилец был выписан из больницы после перенесённой операции.

Ранее сообщалось, что Пеле перенёс операцию в Бразилии.