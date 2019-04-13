Пеле перенёс операцию в Бразилии

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Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, легендарный экс-футболист Пеле перенёс операцию по удалению камня в мочеточнике.
Пеле перенёс операцию в Бразилии
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Globo Esporte, 78-летний Король Футбола Пеле перенёс операцию в больнице имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Экс-нападающему сборной Бразилии удалили камень из мочеточника.

Сообщается, что здоровью Пеле ничего не угрожает и бывший футболист чувствует себя хорошо. Бразильцу стало плохо на прошлой неделе во время визита в Париж, в результате чего он провёл пять дней в местной больнице. 9 апреля Пеле был доставлен на родину.

Ранее сообщалось, что Пеле выписан из больницы Парижа.

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