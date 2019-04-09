Пеле выписан из больницы Парижа

Легендарный бразильский футболист Пеле, который ранее был госпитализирован в Париже, выписан из больницы.

«У Франции есть не только великие футболисты, но и прекрасные врачи», — цитирует Пеле Globo.

Напомним, что трёхкратный чемпион мира был госпитализирован после встречи с форвардом ПСЖ и сборной Франции Килианом Мбаппе. После мероприятия у Пеле поднялась температура.

Отмечается, что в больнице 78-летний бразилец принимал антибиотики из-за обострения инфекции мочевыводящих путей. При этом опасения врачей были связаны с отсутствием у Пеле одной почки.

Ранее Пеле рассказал о своём самочувствии после госпитализации.