Кучеров: неприятно смотреть за игрой по телевизору
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- AFP
«Было неприятно наблюдать за игрой по телевизору. Хочу быть вместе с ребятами на льду. Сам создал для себя такую ситуацию. Сейчас же я хочу вернуться на площадку и сыграть, хочу помочь партнёрам одержать победу», — цитирует хоккеиста журналист Джо Смит в Twitter.
Также Кучеров добавил, что если «Тампа» сыграет в свой хоккей, то серия останется длительной.
Ранее сообщалось, что тренер «Тампы» высказался о дисквалификации Кучерова.