Кучеров: неприятно смотреть за игрой по телевизору

Нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, пропустивший третий матч первой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс» из-за дисквалификации, заявил о желании вернуться на площадку.

«Было неприятно наблюдать за игрой по телевизору. Хочу быть вместе с ребятами на льду. Сам создал для себя такую ситуацию. Сейчас же я хочу вернуться на площадку и сыграть, хочу помочь партнёрам одержать победу», — цитирует хоккеиста журналист Джо Смит в Twitter.

Также Кучеров добавил, что если «Тампа» сыграет в свой хоккей, то серия останется длительной.

Ранее сообщалось, что тренер «Тампы» высказался о дисквалификации Кучерова.