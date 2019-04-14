Тренер «Тампы» высказался о дисквалификации Кучерова

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал решение департамента безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дисквалифицировать форварда Никиту Кучерова на один матч.

«Было много эмоций, их тяжело контролировать. Это умение приходит с возрастом, но всё равно очень трудно. Это показывает страсть, желание игрока. Показывает, как Кучеров переживает и как много у него желания побеждать. Конечно, тут есть тонкая грань. Для него это тест на рост, испытание. Ему придётся вырасти после этого», — приводит слова Купера Tampa Bay Times.

Кучеров был дисквалифицирован на один матч за силовой приём против сидящего на коленях защитника «Коламбус Блю Джекетс» Маркуса Нутиваара.

Ранее защитник «Тампы» Райан Макдона заявил, что невозможно заменить Кучерова.