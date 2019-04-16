Промоутер заявила о прогрессе в переговорах о бое Ковалёва с Ярдом

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Кэти Дува, промоутер чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва, заявила, что переговоры о бое с обязательным претендентом на титул Энтони Ярдом проходят хорошо, стороны отложили торги.
Промоутер заявила о прогрессе в переговорах о бое Ковалёва с Ярдом
  • Reuters

«Мы отложили торги, так как переговоры проходят хорошо. Сейчас идёт обмен контрактами. Мы надеемся, что будет достигнута добровольная договорённость. Как только это произойдёт, мы сообщим подробности», — цитирует Дуву РИА Новости.

В качестве места проведения поединка рассматривается родной город Ковалёва — Челябинск.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов призвал Ломаченко оставить пояс WBO, если он не проведёт бой с российским боксёром Андреевым.

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