Промоутер заявила о прогрессе в переговорах о бое Ковалёва с Ярдом

Кэти Дува, промоутер чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва, заявила, что переговоры о бое с обязательным претендентом на титул Энтони Ярдом проходят хорошо, стороны отложили торги.

«Мы отложили торги, так как переговоры проходят хорошо. Сейчас идёт обмен контрактами. Мы надеемся, что будет достигнута добровольная договорённость. Как только это произойдёт, мы сообщим подробности», — цитирует Дуву РИА Новости.

В качестве места проведения поединка рассматривается родной город Ковалёва — Челябинск.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов призвал Ломаченко оставить пояс WBO, если он не проведёт бой с российским боксёром Андреевым.