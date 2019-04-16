Хрюнов призвал Ломаченко оставить пояс WBO, если он не проведёт бой с российским боксёром Андреевым

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Известный промоутер Владимир Хрюнов, представляющий интересы российского боксёра Романа Андреева, призвал чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в лёгком весе Василия Ломаченко оставить титул, если он не собирается проводить бой с его подопечным.
Хрюнов призвал Ломаченко оставить пояс WBO, если он не проведёт бой с российским боксёром Андреевым
  • РИА Новости

«Сейчас занимаюсь тем, что настаиваю на праве Романа Андреева провести бой с Василием Ломаченко. Хватит Василию заниматься фантазиями вроде Майки Гарсии. Роман Андреев с прошлого лета — обязательный претендент по версии WBO. Василий, ты либо оставь этот пояс, чтобы мы его разыграли с кем-то другим, либо встреться с Романом», — цитирует Хрюнова РИА Новости.

Также промоутер добавил, что сейчас идёт напряжённая полемика с WBO и командой Василия Ломаченко.

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