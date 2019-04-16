Хрюнов призвал Ломаченко оставить пояс WBO, если он не проведёт бой с российским боксёром Андреевым
- РИА Новости
«Сейчас занимаюсь тем, что настаиваю на праве Романа Андреева провести бой с Василием Ломаченко. Хватит Василию заниматься фантазиями вроде Майки Гарсии. Роман Андреев с прошлого лета — обязательный претендент по версии WBO. Василий, ты либо оставь этот пояс, чтобы мы его разыграли с кем-то другим, либо встреться с Романом», — цитирует Хрюнова РИА Новости.
Также промоутер добавил, что сейчас идёт напряжённая полемика с WBO и командой Василия Ломаченко.
Ранее Поветкин заявил, что не отказывался от боя с Уайтом.