Суд приступил к изучению видеоматериалов по делу Кокорина и Мамаева
- РИА Новости
По инициативе прокурора по делу Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также Александра Протасовицкого, Пресненский суд Москвы приступил к изучению видеоматериалов.
Изначально сторона защиты и обвиняемые выступали за просмотр видео, однако после заявления прокурора поменяли свою точку зрения, сославшись на усталость.
Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также выступающий в любительской лиге Александр Протасовицкий, стали участниками нескольких драк в центре Москвы 8 октября 2018 года. В результате этих действий пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель одной из ведущих «Первого канала» Виталий Соловчук.
Ранее охранник «Эгоиста» допустил, что Соловчук первым ударил Мамаева