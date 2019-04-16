Суд приступил к изучению видеоматериалов по делу Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы начал изучение видеоматериалов по делу о потасовках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По инициативе прокурора по делу Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также Александра Протасовицкого, Пресненский суд Москвы приступил к изучению видеоматериалов.

Изначально сторона защиты и обвиняемые выступали за просмотр видео, однако после заявления прокурора поменяли свою точку зрения, сославшись на усталость.

Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также выступающий в любительской лиге Александр Протасовицкий, стали участниками нескольких драк в центре Москвы 8 октября 2018 года. В результате этих действий пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель одной из ведущих «Первого канала» Виталий Соловчук.

Ранее охранник «Эгоиста» допустил, что Соловчук первым ударил Мамаева