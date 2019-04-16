Полузащитник ЦСКА Влашич прокомментировал поражение от «Оренбурга»

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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в беседе с газетой «Известия» прокомментировал поражение от «Оренбурга» (2:3) в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Полузащитник ЦСКА Влашич прокомментировал поражение от «Оренбурга»
  • Reuters

«С «Оренбургом» была сложная игра, особенно когда мы заработали удаления. Трудно играть в меньшинстве, но мы не думали об этом во время матча, а просто пытались выиграть», — заявил он.

Влашич затруднился сказать, почему армейцам сложнее даются игры против менее статусных соперников.

По его мнению, дело не в мотивации, просто иногда случаются матчи, когда дают красную карточку, и играть в такой ситуации очень непросто.

Ранее глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров отреагировал на слова полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, который негативно отозвался о работе арбитра матча с «Оренбургом» Сергея Лапочкина.

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