Полузащитник ЦСКА Влашич прокомментировал поражение от «Оренбурга»
- Reuters
«С «Оренбургом» была сложная игра, особенно когда мы заработали удаления. Трудно играть в меньшинстве, но мы не думали об этом во время матча, а просто пытались выиграть», — заявил он.
Влашич затруднился сказать, почему армейцам сложнее даются игры против менее статусных соперников.
По его мнению, дело не в мотивации, просто иногда случаются матчи, когда дают красную карточку, и играть в такой ситуации очень непросто.
Ранее глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров отреагировал на слова полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, который негативно отозвался о работе арбитра матча с «Оренбургом» Сергея Лапочкина.