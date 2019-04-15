Глава ДСИ РФС ответил Ахметову по поводу судейства в матче ЦСКА — «Оренбург»

Короткая ссылка
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров отреагировал на слова полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, который негативно отозвался о работе арбитра матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» Сергея Лапочкина.
Глава ДСИ РФС ответил Ахметову по поводу судейства в матче ЦСКА — «Оренбург»
  • @pfc_cska
  • Twitter

«Хочу обратиться к Ахметову по поводу его твита: он игрок сборной, ему такие вещи говорить не очень красиво», — цитирует главу департамента Sport24.

Он также посоветовал игроку не поддаваться эмоциям, так как они мешают думать.

«Пусть посмотрит значение слова «убивать» в «Википедии», — добавил Егоров.

Ахметов пропускал матч с «Оренбургом», а после игры написал в своих социальных сетях: «Так убивать нельзя».

Матч завершился поражением ЦСКА со счётом 2:3.

Ранее Егоров заявил, что удаление Марио Фернандеса в матче с «Оренбургом» было заслуженным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить