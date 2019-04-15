Глава ДСИ РФС ответил Ахметову по поводу судейства в матче ЦСКА — «Оренбург»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров отреагировал на слова полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, который негативно отозвался о работе арбитра матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» Сергея Лапочкина.

«Хочу обратиться к Ахметову по поводу его твита: он игрок сборной, ему такие вещи говорить не очень красиво», — цитирует главу департамента Sport24.

Он также посоветовал игроку не поддаваться эмоциям, так как они мешают думать.

«Пусть посмотрит значение слова «убивать» в «Википедии», — добавил Егоров.

Ахметов пропускал матч с «Оренбургом», а после игры написал в своих социальных сетях: «Так убивать нельзя».

Матч завершился поражением ЦСКА со счётом 2:3.

Ранее Егоров заявил, что удаление Марио Фернандеса в матче с «Оренбургом» было заслуженным.