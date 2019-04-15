Егоров: удаление Фернандеса в матче с «Оренбургом» было заслуженным

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров прокомментировал удаление защитника ЦСКА Марио Фернандеса в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

«Работу Лапочкина оцениваю положительно, хорошо провёл матч. То, что поддались эмоциям, — нормально. Всё проходит в рабочем режиме. Абсолютно согласен с арбитром по Марио Фернандесу, обе карточки заслужены», — приводит слова главы департамента «Чемпионат».

При этом он отметил, что в организации никто не утверждает, что Фернандес намеренно шёл на нарушение правил. Тем не менее он подчеркнул, что Лапочкин вынес верный вердикт по эпизоду.

«Второе нарушение тянет на «розовую» карточку, если бы нога была чуть выше — красная. К Лапочкину только одна претензия по игре — он не показал ещё одну жёлтую карточку Бекао», — сказал Егоров.

Первую жёлтую карточку Фернандес получил на 19-й минуте встречи за фол на Сергее Терехове, а вторую — на 25-й за нарушение правил в борьбе с Алексеем Суторминым. Матч завершился поражением ЦСКА со счётом 2:3.

Ранее экс-арбитр ФИФА Хусаинов прокомментировал удаление защитника ЦСКА Фернандеса в матче с «Оренбургом».