Экс-арбитр ФИФА Хусаинов прокомментировал удаление защитника ЦСКА Фернандеса в матче с «Оренбургом».

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов считает, что Марио Фернандес был справедливо удалён с поля в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Оренбург» (2:3).

«В первом эпизоде Марио непреднамеренно, но попал рукой в лицо соперника — это жёлтая карточка. По второй жёлтой Фернандеса: международные инстанции давно обозначили, что нельзя идти в отбор шипами. Марио сыграл именно открытой подошвой поверх мяча. Судья должен был давать прямую красную карточку, но Лапочкин дипломатично показал лишь вторую жёлтую», — цитирует бывшего арбитра «Чемпионат».

Также Хусаинов добавил, что рефери матча Лапочкин верно рассудил оба эпизода и с его стороны не было преднамеренного умысла лишить ЦСКА футболиста.

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Нисимура получил перелом челюсти в матче РПЛ с «Оренбургом».