СМИ: Баскетболист «Голден Стэйт» Казинс пропустит плей-офф НБА

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс пропустит оставшиеся матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации из-за травмы.

Как сообщает Yahoo Sports, баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс получил разрыв четырёхглавой мышцы бедра в первой четверти матча плей-офф НБА против «Лос-Анджелес Клипперс».

По информации источника, существует небольшая вероятность возвращения игрока в финальной серии НБА, если его клуб доберётся до решающей стадии турнира.

Ранее сообщалось, что «Клипперс» установил рекорд НБА, отыграв 31 очко в матче плей-офф.