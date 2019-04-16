СМИ: Баскетболист «Голден Стэйт» Казинс пропустит плей-офф НБА

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Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс пропустит оставшиеся матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации из-за травмы.
СМИ: Баскетболист «Голден Стэйт» Казинс пропустит плей-офф НБА
  • Reuters

Как сообщает Yahoo Sports, баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс получил разрыв четырёхглавой мышцы бедра в первой четверти матча плей-офф НБА против «Лос-Анджелес Клипперс».

По информации источника, существует небольшая вероятность возвращения игрока в финальной серии НБА, если его клуб доберётся до решающей стадии турнира.

Ранее сообщалось, что «Клипперс» установил рекорд НБА, отыграв 31 очко в матче плей-офф.

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