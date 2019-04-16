СМИ: Баскетболист «Голден Стэйт» Казинс пропустит плей-офф НБА
- Reuters
Как сообщает Yahoo Sports, баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс получил разрыв четырёхглавой мышцы бедра в первой четверти матча плей-офф НБА против «Лос-Анджелес Клипперс».
По информации источника, существует небольшая вероятность возвращения игрока в финальной серии НБА, если его клуб доберётся до решающей стадии турнира.
Ранее сообщалось, что «Клипперс» установил рекорд НБА, отыграв 31 очко в матче плей-офф.