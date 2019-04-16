«Клипперс» установил рекорд НБА, отыграв 31 очко в матче плей-офф
- Reuters
«Лос-Анджелес» сумел взять верх над действующим чемпионом НБА «Голден Стэйт Уорриорз», проигрывая по ходу встречи с разницей в 31 очко.
Таким образом, «Клипперс» совершил самый большой камбэк в плей-офф за всю историю лиги.
Предыдущий рекорд был установлен игроками «Лос-Анджелес Лейкерс», которые в 1989 году в четвёртом матче серии с «Сиэтл Суперсоникс» смогли отыграть отставание в 29 очков.
Ранее сообщалось, что «Клипперс» победил «Голден Стэйт» и сравнял счёт в серии первого раунда плей-офф НБА.