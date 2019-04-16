«Клипперс» установил рекорд НБА, отыграв 31 очко в матче плей-офф

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«Лос-Анджелес Клипперс» совершил рекордный камбэк в матче плей-офф за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Клипперс» установил рекорд НБА, отыграв 31 очко в матче плей-офф
  • Reuters

«Лос-Анджелес» сумел взять верх над действующим чемпионом НБА «Голден Стэйт Уорриорз», проигрывая по ходу встречи с разницей в 31 очко.

Таким образом, «Клипперс» совершил самый большой камбэк в плей-офф за всю историю лиги.

Предыдущий рекорд был установлен игроками «Лос-Анджелес Лейкерс», которые в 1989 году в четвёртом матче серии с «Сиэтл Суперсоникс» смогли отыграть отставание в 29 очков.

Ранее сообщалось, что «Клипперс» победил «Голден Стэйт» и сравнял счёт в серии первого раунда плей-офф НБА.

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