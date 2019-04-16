«Клипперс» победил «Голден Стэйт» в матче плей-офф НБА, отыграв отставание на 31 очко

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал волевую победу над «Голден Стэйт Уорриорз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Окленде, завершилась со счётом 135:131 в пользу гостей.

По ходу третьей четверти действующие чемпионы НБА вели со счётом 94:63, но в итоге упустили победу.

В составе «Голден Стэйт» 29 очков набрал Стефен Карри. В активе Кевина Дюранта 21 очко.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Клипперс» Лу Уильямс, набравший 36 очков. Ещё 25 баллов на счету Монтреза Харрелла. 24 очка в активе Данило Галлинари.

Счёт в серии стал 11. Третья игра пройдёт 19 апреля в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс заявил о готовности поработать на телевидении во время плей-офф НБА.