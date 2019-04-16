«Клипперс» победил «Голден Стэйт» в матче плей-офф НБА, отыграв отставание на 31 очко
- Reuters
Встреча, прошедшая в Окленде, завершилась со счётом 135:131 в пользу гостей.
По ходу третьей четверти действующие чемпионы НБА вели со счётом 94:63, но в итоге упустили победу.
В составе «Голден Стэйт» 29 очков набрал Стефен Карри. В активе Кевина Дюранта 21 очко.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Клипперс» Лу Уильямс, набравший 36 очков. Ещё 25 баллов на счету Монтреза Харрелла. 24 очка в активе Данило Галлинари.
Счёт в серии стал 11. Третья игра пройдёт 19 апреля в Лос-Анджелесе.
Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс заявил о готовности поработать на телевидении во время плей-офф НБА.