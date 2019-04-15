Баскетболист «Лейкерс» Джеймс заявил о готовности поработать на телевидении во время плей-офф НБА

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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что может принять вызов эксперта TNT и члена Зала славы Чарльза Баркли и поработать аналитиком на телевидении во время плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации — 2019.
Баскетболист «Лейкерс» Джеймс заявил о готовности поработать на телевидении во время плей-офф НБА
  • globallookpress.com
  • © Javier Rojas/Pi

«Сэр Чарльз, на самом деле у меня куча дел, но я могу принять твоё предложение. Посмотрим», — написал форвард «Лейкерс» в Twitter.

Леброн Джеймс пропускает плей-офф НБА впервые с 2005 года. В нынешнем сезоне его «Лейкерс» занял десятое место в Западной конференции.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» вышел вперёд в серии плей-офф НБА с «Ютой», Харден оформил дабл-дабл.

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