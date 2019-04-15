Баскетболист «Лейкерс» Джеймс заявил о готовности поработать на телевидении во время плей-офф НБА
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«Сэр Чарльз, на самом деле у меня куча дел, но я могу принять твоё предложение. Посмотрим», — написал форвард «Лейкерс» в Twitter.
Леброн Джеймс пропускает плей-офф НБА впервые с 2005 года. В нынешнем сезоне его «Лейкерс» занял десятое место в Западной конференции.
Ранее сообщалось, что «Хьюстон» вышел вперёд в серии плей-офф НБА с «Ютой», Харден оформил дабл-дабл.