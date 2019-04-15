«Хьюстон» вышел вперёд в серии плей-офф НБА с «Ютой», Харден оформил дабл-дабл

«Хьюстон Рокетс» разгромил «Юту Джаз» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча состоялась в Хьюстоне и закончилась со счётом 122:90 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 результативных передач. У его одноклубника Клинта Капелы 16 баллов и 12 подборов. В составе гостей дабл-даблом из 22 очков и 12 подборов отметился центровой Руди Гобер.

«Хьюстон» повёл в серии — 1:0.

Ранее дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» разгромить «Детройт» в плей-офф НБА.