РФС запретил «Оренбургу» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила «Оренбургу» регистрировать новых игроков.

Как сообщает пресс-служба организации, такое решение принято в связи с задолженностью клуба перед защитником Ильёй Самошниковым.

Отмечается, что 21-летний футболиста покинул ярославский «Шинник», но не смог подписать контракт с «Оренбургом» из-за изменения условий со стороны клуба. При рассмотрении дела РФС признал соглашение заключённым и обязал клуб выплатить Самошникову задолженность по заработной плате, бонусам, проценты за задержку выплаты задолженностей, компенсацию за досрочное расторжение контракта и расходы игрока на представителя, а также выплатить «Шиннику» задолженность по трансферной выплате за переход Самошникова и неустойку.

Запрет на регистрацию новых игроков будет снят после погашения «Оренбургом» всех задолженностей.

«Оренбург» по итогам 23 туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.

Ранее сообщалось, что глава ДСИ РФС ответил Ильзату Ахметову по поводу судейства в матче ЦСКА — «Оренбург».