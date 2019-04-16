Мостовой рассказал, за счёт чего «Аякс» может победить «Ювентус» в четвертьфинале ЛЧ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и амстердамским «Аяксом».

«Голландцы заслужили место в топ-8. На этом уровне шансы всегда есть. Опыт победы со счётом 4:1 на «Сантьяго Бернабеу» придаст «Аяксу» уверенности в Турине. Если удастся забить в дебюте, то всё перевернётся. Другое дело, что «Юве» с его тактической выучкой и не таких переламывал», — приводит слова Мостового «Советский спорт».

Он отметил, что «Ювентусу» для того, чтобы преодолеть сопротивление «Аякса», не нужно повторять ошибок, допущенных мадридским «Реалом», вылетевшим в противостоянии с амстердамским клубом на стадии 1/8 финала.

«В целом мастерство у игроков «Ювентуса» повыше, и это должно сказаться. «Аяксу» надо ловить шансы в атаке. А вдруг удастся забить один, потом другой? Три-четыре, как «Реалу», не получится точно. Но ведь в Амстердаме было 1:1. Значит, не всё ещё потеряно», — добавил футболист.

Матч «Ювентус» — «Аякс» пройдёт 16 апреля в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Мостовой поделился ожиданиями от матча ЛЧ «Барселона» — МЮ.