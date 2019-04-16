СМИ: Шалимов может возглавить «Спартак-2»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Шалимов может возглавить столичный «Спартак-2».

Как сообщает «Чемпионат», 50-летний специалист может сменить нынешнего наставника команды Виктора Булатова, который, по информации издания, в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

Булатов возглавляет «Спартак-2» с мая 2018 года. После 31 тура нынешнего розыгрыша ФНЛ команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 38 очками в активе, находясь в трёх очках от зоны вылета.

Ранее сообщалось, что Шалимов покинул пост главного тренера ФК «Химки».