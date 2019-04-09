Шалимов покинул пост главного тренера ФК «Химки»

Игорь Шалимов рассказал, что самостоятельно принял решение уйти с поста главного тренера подмосковного клуба «Химки» Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«В команде хорошие футболисты, но у нас не было результата. У меня есть определённые требования, которые я не собираюсь снижать, и неважно, в каком клубе я работаю. Футболисты понимали эти требования, но это оказывало на них давление, поэтому в команде наступил кризис. Все в клубе переживали из-за этого, поэтому я принял решение об отставке», — приводит слова Шалимова ТАСС.

50-летний специалист возглавил подмосковный клуб летом 2018 года. По итогам 30 туров ФНЛ «Химки» занимают 14-е место, набрав 36 очков.

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