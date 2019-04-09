Стали известны сроки восстановления вратаря «Спартака» Селихова

Пресс-служба московского «Спартака» назвала сроки восстановления голкипера команды Александра Селихова, который получил травму в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Селихов 9 апреля был успешно прооперирован. К тренировкам без ограничений он сможет вернуться через четыре недели», — говорится в сообщении.

Селихов получил повреждение в столкновении с партнёром по команде Самуэлем Жиго и не сумел продолжить встречу. Он был заменён на 68-й минуте матча, завершившегося поражением «Спартака» со счётом 0:2.

Ранее стало известно имя арбитра, который рассудит «Ростов» и «Спартак» в 23-м туре РПЛ.