Стали известны сроки восстановления вратаря «Спартака» Селихова

Короткая ссылка
Пресс-служба московского «Спартака» назвала сроки восстановления голкипера команды Александра Селихова, который получил травму в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Стали известны сроки восстановления вратаря «Спартака» Селихова
  • РИА Новости

«Селихов 9 апреля был успешно прооперирован. К тренировкам без ограничений он сможет вернуться через четыре недели», — говорится в сообщении.

Селихов получил повреждение в столкновении с партнёром по команде Самуэлем Жиго и не сумел продолжить встречу. Он был заменён на 68-й минуте матча, завершившегося поражением «Спартака» со счётом 0:2.

Ранее стало известно имя арбитра, который рассудит «Ростов» и «Спартак» в 23-м туре РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить