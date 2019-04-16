Калиниченко отказался комментировать своё неназначение тренером ФК «Львов»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко отказался комментировать информацию, согласно которой украинский футбольный клуб «Львов» отказался от его кандидатуры на пост главного тренера по неспортивным причинам.

«Нет, я эту тему продолжать не буду. Это чёрт-те что, я даже не буду об этом говорить», — приводит слова Калиниченко Sport24.

По информации СМИ, «Львов» отказался от кандидатуры Калиниченко из-за того, что он в прошлом играл в России (с 2000 по 2008 год он выступал в «Спартаке»).

В качестве тренера он работал в украинских клубах «Металлист» и «Полесье».

Ранее сообщалось, что украинский футболист «Кайрата» назвал Россию агрессором.