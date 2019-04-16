Калиниченко отказался комментировать своё неназначение тренером ФК «Львов»
- РИА Новости
«Нет, я эту тему продолжать не буду. Это чёрт-те что, я даже не буду об этом говорить», — приводит слова Калиниченко Sport24.
По информации СМИ, «Львов» отказался от кандидатуры Калиниченко из-за того, что он в прошлом играл в России (с 2000 по 2008 год он выступал в «Спартаке»).
В качестве тренера он работал в украинских клубах «Металлист» и «Полесье».
Ранее сообщалось, что украинский футболист «Кайрата» назвал Россию агрессором.