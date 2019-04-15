Украинский футболист «Кайрата» назвал Россию агрессором

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Украинский нападающий казахстанского «Кайрата» Адеринсола Эсеола заявил, что не примет предложение от российского футбольного клуба, если оно ему поступит.
Украинский футболист «Кайрата» назвал Россию агрессором
  • Reuters

«На бытовом уровне отношения с русскими, конечно, изменились. Все темы сводятся к этому конфликту. Всё время. Для нас, украинцев, Россия — агрессор, и мы не можем об этом не говорить. На нашей земле идёт противостояние», — цитирует игрока Sport24.

При этом он отметил, что не осуждает своего соотечественника Ярослава Ракицкого за переход из донецкого «Шахтёра» в петербургский «Зенит».

«Если придёт предложение из России, как Ракицкому? Нет, я не поехал бы», — сказал Эсеола.

Ранее украинский футболист Артём Федецкий рассказал, как отказался от предложения клуба из России.

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