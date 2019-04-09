Украинский футболист рассказал, как отказался от предложения клуба из России
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«У меня был вариант перейти в чемпионат России. С финансовой точки зрения — очень хороший. Но не всё считается в деньгах», — сказал игрок на YouTube-канале «Трендец».
По его словам, одна из московских команд предложила ему зарплату €2 млн в год, но он ответил отказом.
«Думали, что как только мне озвучили сумму, то я рвану. Нет, ребятки, не на того нарвались», — сказал Федецкий.
Ранее член комитета Российского футбольного союза по этике Андрей Созин выразил надежду, что трансферы Василия Павлова и Ярослава Ракицкого помогут нормализовать отношения между Россией и Украиной.