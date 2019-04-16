Фетисов о драке Овечкина и Свечникова: это смотрелось очень плохо

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Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал драку форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нападающим «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Фетисов о драке Овечкина и Свечникова: это смотрелось очень плохо
  • Reuters

«Не знаю, что послужило причиной, какие слова были сказаны друг другу. Смотрелось очень плохо. Много чего можно говорить, но скажу, что не очень красиво это всё смотрелось», — приводит слова Фетисова телеканал «360».

Овечкин и Свечников устроили драку в первом периоде третьего матча серии плей-офф НХЛ. Капитан «Вашингтона» нокаутировал своего 19-летнего соотечественника, который в итоге не смог завершить встречу.

Ранее эксперт высказал мнение, что Свечникову нужно было выбирать более лёгкого соперника, чем Овечкин.

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