Фетисов о драке Овечкина и Свечникова: это смотрелось очень плохо
- Reuters
«Не знаю, что послужило причиной, какие слова были сказаны друг другу. Смотрелось очень плохо. Много чего можно говорить, но скажу, что не очень красиво это всё смотрелось», — приводит слова Фетисова телеканал «360».
Овечкин и Свечников устроили драку в первом периоде третьего матча серии плей-офф НХЛ. Капитан «Вашингтона» нокаутировал своего 19-летнего соотечественника, который в итоге не смог завершить встречу.
Ранее эксперт высказал мнение, что Свечникову нужно было выбирать более лёгкого соперника, чем Овечкин.