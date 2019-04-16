Фетисов о драке Овечкина и Свечникова: это смотрелось очень плохо

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал драку форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нападающим «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.

«Не знаю, что послужило причиной, какие слова были сказаны друг другу. Смотрелось очень плохо. Много чего можно говорить, но скажу, что не очень красиво это всё смотрелось», — приводит слова Фетисова телеканал «360».

Овечкин и Свечников устроили драку в первом периоде третьего матча серии плей-офф НХЛ. Капитан «Вашингтона» нокаутировал своего 19-летнего соотечественника, который в итоге не смог завершить встречу.

Ранее эксперт высказал мнение, что Свечникову нужно было выбирать более лёгкого соперника, чем Овечкин.