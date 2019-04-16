Эксперт: Свечникову нужно было выбирать более лёгкого соперника, чем Овечкин

Бывший генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» и «Калгари Флэймз» Брайан Бурк, ныне работающий экспертом на канадском телевидении, прокомментировал драку форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нападающим «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.

«Это было плохое бизнес-решение. На мой взгляд, этот пацан больше хотел подраться, чем Ови. Надеюсь, с парнем всё в порядке. Если ты собираешься подраться, надо выбирать правильного соперника. Иногда у тебя нет выбора, но в этом случае Свечников принял неверное решение, выбрал не того парня. Нужно было выбирать более лёгкого соперника, чем Овечкин», — приводит слова Бурка Sportsnet.

Овечкин и Свечников устроили драку в первом периоде третьего матча серии плей-офф НХЛ. Капитан «Вашингтона» нокаутировал своего 19-летнего соотечественника, который в итоге не смог завершить встречу.

Ранее сообщалось, что канадский журналист вступился за Овечкина, заявив, что Свечников сам искал себе проблем.