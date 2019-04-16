Канадский журналист вступился за Овечкина: Свечников сам искал себе проблем

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Известный североамериканский журналист и телеведущий телеканала Sportsnet Дон Черри высказал мнение о драке нападающего «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова с форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Канадский журналист вступился за Овечкина: Свечников сам искал себе проблем
  • ©Greg Thompson/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Овечкин не бросался на ребёнка! Свечников сам предложил подраться, Овечкин этого не хотел! Когда ты бьёшь кого-то клюшкой и пытаешься с ним подраться, будь готов. Он сам искал себе проблем», — сказал Дон Черри в эфире Sportsnet.

Овечкин и Свечников устроили драку в первом периоде третьего матча серии плей-офф НХЛ. Капитан «Вашингтона» нокаутировал своего 19-летнего соотечественника, который в итоге не смог завершить встречу.

Ранее сообщалось, что брат Свечникова пригрозил Овечкину.

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