Канадский журналист вступился за Овечкина: Свечников сам искал себе проблем

Известный североамериканский журналист и телеведущий телеканала Sportsnet Дон Черри высказал мнение о драке нападающего «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова с форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Овечкин не бросался на ребёнка! Свечников сам предложил подраться, Овечкин этого не хотел! Когда ты бьёшь кого-то клюшкой и пытаешься с ним подраться, будь готов. Он сам искал себе проблем», — сказал Дон Черри в эфире Sportsnet.

Овечкин и Свечников устроили драку в первом периоде третьего матча серии плей-офф НХЛ. Капитан «Вашингтона» нокаутировал своего 19-летнего соотечественника, который в итоге не смог завершить встречу.

Ранее сообщалось, что брат Свечникова пригрозил Овечкину.