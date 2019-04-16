Нурмагомедов не рассматривает в качестве соперника никого, кроме Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не рассматривает в качестве соперника для следующего поединка никого, кроме американца Дастина Порье.

По словам представителя команды Нурмагомедова, которые приводит ТАСС, Порье является единственным бойцом, которого россиянин рассматривает в качестве своего соперника в следующем поединке.

30-летний россиянин завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. После этого он провёл одну защиту титула, взяв верх над ирландцем Конором Макгрегором.

Порье стал временным чемпионом UFC в лёгком весе, победив Холлоуэя, и получил право сразиться за основной титул в этой категории, принадлежащий Нурмагомедову.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов ответил на вызов Порье.