«Арсенал» победил «Уотфорд» в АПЛ
Счёт матча — 0:1.
Единственный мяч в поединке забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Большую часть поединка «Уотфорд» играл в меньшинстве из-за удаления нападающего Троя Дини на 11-й минуте.
«Арсенал» продолжает борьбу за третье место в АПЛ с двумя другими лондонскими клубами, «Челси» и «Тоттенхэмом». После 33 матчей у «канониров» 66 очков. Столько же у «Челси», но синие провели на один матч больше. У «Тоттенхэма» 67 очков.
Ранее Гвардиола заявил, что Гюндоган не хочет продлевать контракт с «Манчестер Сити».