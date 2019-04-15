«Арсенал» победил «Уотфорд» в АПЛ

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Футболисты лондонского «Арсенала» обыграли «Уотфорд» в рамках 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Счёт матча — 0:1.

Единственный мяч в поединке забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Большую часть поединка «Уотфорд» играл в меньшинстве из-за удаления нападающего Троя Дини на 11-й минуте.

«Арсенал» продолжает борьбу за третье место в АПЛ с двумя другими лондонскими клубами, «Челси» и «Тоттенхэмом». После 33 матчей у «канониров» 66 очков. Столько же у «Челси», но синие провели на один матч больше. У «Тоттенхэма» 67 очков.

Ранее Гвардиола заявил, что Гюндоган не хочет продлевать контракт с «Манчестер Сити».

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