Гвардиола заявил, что Гюндоган не хочет продлевать контракт с «Манчестер Сити»

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что немецкий полузащитник Илкай Гюндоган отказался продлевать контракт с клубом.
Гвардиола заявил, что Гюндоган не хочет продлевать контракт с «Манчестер Сити»
  • Reuters

«Гюндоган не стал бы играть, если бы на это была причина. Его контракт с клубом действителен ещё один год, и он не хочет его продлевать. Значит и не хочет играть, но играет», — цитирует тренера «Чемпионат» со ссылкой на Evening Standard.

Контракт Илкая Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает летом 2020 года. В текущем сезоне немец сыграл 26 матчей в чемпионате Англии, в которых забил пять раз и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что дубль Стерлинга принёс «Манчестер Сити» победу над «Кристал Пэлас» в АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить