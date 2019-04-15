Гвардиола заявил, что Гюндоган не хочет продлевать контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что немецкий полузащитник Илкай Гюндоган отказался продлевать контракт с клубом.

«Гюндоган не стал бы играть, если бы на это была причина. Его контракт с клубом действителен ещё один год, и он не хочет его продлевать. Значит и не хочет играть, но играет», — цитирует тренера «Чемпионат» со ссылкой на Evening Standard.

Контракт Илкая Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает летом 2020 года. В текущем сезоне немец сыграл 26 матчей в чемпионате Англии, в которых забил пять раз и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что дубль Стерлинга принёс «Манчестер Сити» победу над «Кристал Пэлас» в АПЛ.