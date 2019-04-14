Дубль Стерлинга принёс «Манчестер Сити» победу над «Кристал Пэлас» в АПЛ
- Reuters
Поединок, проходивший на «Селхерст Парке» в Лондоне, закончился со счётом 1:3.
В составе «Сити» дважды забил Рахим Стерлинг, ещё один мяч на счету Габриэла Жезуса.
У хозяев голом отличился Лука Миливоевич.
Благодаря этой победе «Манчестер Сити» вернул себе первое место в турнирной таблице АПЛ, на одно очко опережая «Ливерпуль».
Ранее сообщалось, что МЮ установил клубный рекорд по количеству заработанных пенальти в АПЛ за сезон.