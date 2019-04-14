Дубль Стерлинга принёс «Манчестер Сити» победу над «Кристал Пэлас» в АПЛ

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Футболисты «Манчестер Сити» добыли выездную победу над лондонским «Кристал Пэлас» в рамках 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Дубль Стерлинга принёс «Манчестер Сити» победу над «Кристал Пэлас» в АПЛ
  • Reuters

Поединок, проходивший на «Селхерст Парке» в Лондоне, закончился со счётом 1:3.

В составе «Сити» дважды забил Рахим Стерлинг, ещё один мяч на счету Габриэла Жезуса.

У хозяев голом отличился Лука Миливоевич.

Благодаря этой победе «Манчестер Сити» вернул себе первое место в турнирной таблице АПЛ, на одно очко опережая «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что МЮ установил клубный рекорд по количеству заработанных пенальти в АПЛ за сезон.

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