«Валенсия» одержала победу в баскетбольном Еврокубке

Баскетболисты «Валенсии» одержали победу во втором по престижности турнире Европы в четвёртый раз в истории.

В третьем матче финала «Валенсия» обыграла немецкую «Альбу» со счётом 89:63 и победила в серии 2:1.

Самыми результативными в составе испанского клуба стали черногорский центровой Боян Дублевич и защитник Фернандо Сан-Эметерио. Оба игрока набрали по 18 очков.

У «Альбы» 19 баллов на счету литовца Рокаса Гедрайтиса.

«Валенсия» остаётся рекордсменом Еврокубка по количеству побед в турнире. Испанский клуб добивался успеха в соревновании четыре раза. Ближайшие преследователи, «Химки» и «Летувос Ритас», побеждали в Еврокубке по два раза.

Ранее сообщалось, что УГМК в пятый раз в истории стал победителем женской баскетбольной Евролиги.