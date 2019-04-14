УГМК в пятый раз в истории стал победителем женской баскетбольной Евролиги

Баскетболистки Екатеринбургского УГМК в финале женской Евролиги обыграли курское «Динамо».

Счёт матча — 91:67. Самым ценным игроком была названа американская центровая УГМК Бриттни Грайнер, набравшая 16 очков и сделавшая 10 подборов.

Во второй раз в истории в финале Евролиги играли две команды из России. Впервые подобное произошло в сезоне-2015/16, когда команда из Екатеринбурга обыграла в решающем поединке оренбургскую «Надежду».

Для УГМК эта победа стала пятой в истории. Всего российские команды побеждали в женской баскетбольной Евролиге 11 раз.

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