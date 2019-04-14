УГМК в пятый раз в истории стал победителем женской баскетбольной Евролиги

Короткая ссылка
Баскетболистки Екатеринбургского УГМК в финале женской Евролиги обыграли курское «Динамо».

Счёт матча — 91:67. Самым ценным игроком была названа американская центровая УГМК Бриттни Грайнер, набравшая 16 очков и сделавшая 10 подборов.

Во второй раз в истории в финале Евролиги играли две команды из России. Впервые подобное произошло в сезоне-2015/16, когда команда из Екатеринбурга обыграла в решающем поединке оренбургскую «Надежду».

Для УГМК эта победа стала пятой в истории. Всего российские команды побеждали в женской баскетбольной Евролиге 11 раз.

Ранее жена Новосельцева объяснила, зачем вынесла конфликт с мужем на публику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить