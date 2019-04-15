Хартли назвал обидным поражение от ЦСКА во втором матче финальной серии КХЛ
- РИА Новости
«Мы сыграли очень хороший поединок. Это был великий матч хороших команд. Поражение вышло обидным. Получилась скоростная игра, на встречных курсах. Мы предпочтительнее смотрелись 40 минут, но в третьем периоде ЦСКА надавил и забил. Всё по-прежнему в наших руках», — заявил тренер «Авангарда» после матча, который его команда проиграла со счётом 3:0.
Также Хартли похвалил своих подопечных за то, что они приняли изменения, которые он внёс в план на игру.
Ранее сообщалось, что форвард ЦСКА Калинин получил травму во втором матче финала КХЛ против «Авангарда».