Хартли назвал обидным поражение от ЦСКА во втором матче финальной серии КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли считает, что его команда смотрелась лучше соперника на протяжении большей части поединка.

«Мы сыграли очень хороший поединок. Это был великий матч хороших команд. Поражение вышло обидным. Получилась скоростная игра, на встречных курсах. Мы предпочтительнее смотрелись 40 минут, но в третьем периоде ЦСКА надавил и забил. Всё по-прежнему в наших руках», — заявил тренер «Авангарда» после матча, который его команда проиграла со счётом 3:0.

Также Хартли похвалил своих подопечных за то, что они приняли изменения, которые он внёс в план на игру.

Ранее сообщалось, что форвард ЦСКА Калинин получил травму во втором матче финала КХЛ против «Авангарда».