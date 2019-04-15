Хартли назвал обидным поражение от ЦСКА во втором матче финальной серии КХЛ

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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли считает, что его команда смотрелась лучше соперника на протяжении большей части поединка.
Хартли назвал обидным поражение от ЦСКА во втором матче финальной серии КХЛ
  • РИА Новости

«Мы сыграли очень хороший поединок. Это был великий матч хороших команд. Поражение вышло обидным. Получилась скоростная игра, на встречных курсах. Мы предпочтительнее смотрелись 40 минут, но в третьем периоде ЦСКА надавил и забил. Всё по-прежнему в наших руках», — заявил тренер «Авангарда» после матча, который его команда проиграла со счётом 3:0.

Также Хартли похвалил своих подопечных за то, что они приняли изменения, которые он внёс в план на игру.

Ранее сообщалось, что форвард ЦСКА Калинин получил травму во втором матче финала КХЛ против «Авангарда».

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