Форвард ЦСКА Калинин получил травму во втором матче финала КХЛ против «Авангарда»

Нападающий московского ЦСКА Сергей Калинин получил травму руки во втором периоде матча финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Авангарда» и не смог продолжить встречу.

© Владимир Федоренко

РИА Новости

Хоккеист ЦСКА Сергей Калинин травмировался во втором периоде матча финальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда». Нападающий получил повреждение, пытаясь заблокировать бросок игрока команды соперника Евгения Медведева. Форвард не сумел продолжить поединок, степень тяжести травмы будет известна позднее. Ранее сообщалось, что ЦСКА удвоил лидерство в финальной серии КХЛ с «Авангардом».