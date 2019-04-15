ЦСКА удвоил лидерство в финальной серии КХЛ с «Авангардом»

Во втором матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА одержал сухую победу над «Авангардом».

Встреча, проходившая в Москве, завершилась победой ЦСКА со счётом 3:0.

До самой концовки матча счёт на табло оставался ничейным, пока за семь минут до сирены об окончании поединка бросок Константина Окулова не достиг цели. Ещё два гола хоккеисты ЦСКА сумели забить, когда «Авангард» снял вратаря. В пустые ворота забрасывали Михаил Григоренко и Сергей Андронов.

Счёт в серии — 2:0 в пользу ЦСКА. Следующий матч финала КХЛ пройдёт 17 апреля в Балашихе.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина