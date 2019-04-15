СМИ: Трамп представит гольфиста Вудса к высшей государственной награде США

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп наградит гольфиста Тайгера Вудса президентской медалью Свободы, одной из двух высших наград страны для гражданских лиц.
СМИ: Трамп представит гольфиста Вудса к высшей государственной награде США
  • Reuters

Как сообщает АР, президент США представит гольфиста Тайгера Вудса к одной из двух высших государственных наград страны — президентской медали Свободы. По информации источника, спортсмен удостоился награждения за успехи в профессиональной деятельности и возвращение в спорт.

Гольфист Тайгер Вудс 14 апреля победил на турнире серии «Мастерс» впервые с 2008 года после серии операций на позвоночнике, проблем в личной жизни, а также злоупотребления запрещёнными веществами.

Президентской медалью Свободы в разное время были награждены Папа Римский Иоанн Павел ІІ, мать Тереза, Маргарет Тэтчер, Элвис Пресли и многие другие видные деятели в различных сферах. Среди спортсменов такой чести удостаивались баскетболисты Карим Абдул-Джаббар и Майкл Джордан, бейсболисты Фрэнк Робинсон и Тед Уильямс и прочие.

Ранее сообщалось, что гольфист Вудс победил на турнире Большого шлема впервые за десять лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить