СМИ: Трамп представит гольфиста Вудса к высшей государственной награде США

Президент США Дональд Трамп наградит гольфиста Тайгера Вудса президентской медалью Свободы, одной из двух высших наград страны для гражданских лиц.

Как сообщает АР, президент США представит гольфиста Тайгера Вудса к одной из двух высших государственных наград страны — президентской медали Свободы. По информации источника, спортсмен удостоился награждения за успехи в профессиональной деятельности и возвращение в спорт.

Гольфист Тайгер Вудс 14 апреля победил на турнире серии «Мастерс» впервые с 2008 года после серии операций на позвоночнике, проблем в личной жизни, а также злоупотребления запрещёнными веществами.

Президентской медалью Свободы в разное время были награждены Папа Римский Иоанн Павел ІІ, мать Тереза, Маргарет Тэтчер, Элвис Пресли и многие другие видные деятели в различных сферах. Среди спортсменов такой чести удостаивались баскетболисты Карим Абдул-Джаббар и Майкл Джордан, бейсболисты Фрэнк Робинсон и Тед Уильямс и прочие.

Ранее сообщалось, что гольфист Вудс победил на турнире Большого шлема впервые за десять лет.