СМИ: Руководство «Спартака» провело жёсткий разговор с Кононовым

По информации прессы, руководство московского «Спартака» провело жёсткий разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после второго поражения подряд в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

После поражения от «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ со счётом 1:2 руководство «Спартака» провело жёсткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым, сообщает Sport24.

В настоящий момент московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая на шесть очков от зоны Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что эксперт заявил, что Кононову необходимо время для достижения положительных результатов со «Спартаком».