СМИ: Руководство «Спартака» провело жёсткий разговор с Кононовым
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После поражения от «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ со счётом 1:2 руководство «Спартака» провело жёсткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым, сообщает Sport24.
В настоящий момент московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая на шесть очков от зоны Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что эксперт заявил, что Кононову необходимо время для достижения положительных результатов со «Спартаком».