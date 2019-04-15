Эксперт: Кононову необходимо время для достижения положительных результатов со «Спартаком»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что любой команде необходим минимум год, чтобы появился игровой рисунок, и советует руководству клуба и болельщикам запастись терпением.

«Кононов сказал, что в течение четырёх месяцев поставит игру команде, но это сделать сложно. Любой команде необходим минимум год, чтобы был виден рисунок, надо запастись терпением. Если руководство продолжит доверять ему, то через какое-то время мы увидим и хороший футбол, и результат. Его мысли и философия очень близки к «Спартаку», — цитирует экс-футболиста РИА Новости.

Также Кечинов добавил, что красно-белые уже выбыли из борьбы за место в Лиге чемпионов.

Ранее Трабукки заявил, что решение об уходе Ерёменко из «Спартака» было тренерским.