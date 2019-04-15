Трабукки заявил, что решение об уходе Ерёменко из «Спартака» было тренерским

Агент полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко Марко Трабукки заявил, что президент московского «Спартака» хотел, чтобы футболист остался в команде.

«Владелец клуба хотел видеть Ерёменко в команде, и не он и не футболисты его, скажем так, уволили 8 января. Это сделали некоторые советники президента, а также главный тренер, как он сам в этом признался», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

По его словам, в день разрыва контракта Федун лично ему объяснил, что решение было принято наставником красно-белых Олегом Кононовым, а сам владелец клуба пожелал игроку удачи.

«В общем, по отношению к Федуну у Романа точно никакого реваншизма не имелось. Наоборот, он благодарен за то, что Федун дал шанс вернуться в футбол после дисквалификации», — сказал Трабукки.

Ранее «Спартак» уступил «Ростову» в матче 23-го тура РПЛ.