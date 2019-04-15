Подколзин и Кочетков — в числе лучших европейских игроков драфта НХЛ-2019

Центральное скаутское бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовало рейтинг лучших европейских игроков, доступных для выбора на драфте-2019.

Нападающий Василий Подколзин занял второе место в списке европейских полевых игроков, уступив только финну Каапо Какко, сообщает официальный сайт НХЛ. Предполагается, что россиянин будет выбран в первой пятёрке драфта.

Вратарь Пётр Кочетков назван лучшим европейским вратарём грядущей ярмарки талантов. 19-летний страж ворот выступает за клуб Высшей хоккейной лиги «Рязань». В 18 матчах текущего сезона голкипер пропускал по 2,13 гола за игру, отражая 93% бросков.

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси» получил первый выбор драфта-2019 в НХЛ.