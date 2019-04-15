«Локомотив-Кубань» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

Короткая ссылка
Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал выездную победу над казахстанской «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Локомотив-Кубань» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
  • @VTBUL
  • Twitter

Итоговый счёт матча — 83:93.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Локомотива-Кубань» Дорелл Райт. На счету американца 30 очков.

Ранее сообщалось, что баскетболист УНИКСа Колесников отказался платить алименты и оспаривает отцовство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить