«Локомотив-Кубань» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал выездную победу над казахстанской «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
- @VTBUL
Итоговый счёт матча — 83:93.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Локомотива-Кубань» Дорелл Райт. На счету американца 30 очков.
Ранее сообщалось, что баскетболист УНИКСа Колесников отказался платить алименты и оспаривает отцовство.
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