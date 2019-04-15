Баскетболист УНИКСа Колесников отказался платить алименты и оспаривает отцовство

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Российский баскетболист Евгений Колесников, выступающий за казанский УНИКС, отказывается платить алименты бывшей девушке и подал иск об оспаривании отцовства.
Баскетболист УНИКСа Колесников отказался платить алименты и оспаривает отцовство
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Как сообщает юридическая компания «Гордон и сыновья», баскетболист УНИКСа Евгений Колесников отказывается выплачивать алименты своей бывшей девушке Инне Совковой, с которой у них в 2011 году родился сын.

Пара рассталась спустя полгода. На протяжении первых шести лет спортсмен периодически выплачивал девушке алименты в размере 15 тыс. рублей, однако впоследствии выразил сомнение относительно отцовства ребёнка.

В декабре 2018 года суд обязал Колесникова выплачивать алименты в размере 1/6 от дохода, однако баскетболист подал иск об оспаривании отцовства и заявил о готовности провести ДНК-экспертизу за свой счёт.

Ранее сообщалось, что УНИКС победил «Зенит» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

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