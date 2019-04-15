Сокамерники Мамаева удивлены отсутствием благодарности за футбольный матч в СИЗО

Сокамерники заключённого под стражу футболиста Павла Мамаева, с которыми он провёл матч в СИЗО «Бутырка», удивлены тем фактом, что администрация учреждения не выдала им благодарность за участие в игре.

«Сокамерники Мамаева удивлялись, что им после проведения футбольного матча пообещали благодарности всей камере и до сих пор, а ведь прошло уже два месяца, некоторые уже уехали на этапы, до сих пор администрация СИЗО «Бутырка» благодарностей не вручила. При рассмотрении вопросов об условно-досрочном освобождении и изменении режима эти благодарности имеют значение», — заявил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Матч в СИЗО «Бутырка» с участием Павла Мамаева состоялся 14 февраля и закончился со счётом 8:7. Футболист сыграл по тайму за каждую из команд и забил в сумме семь голов.

Ранее сообщалось, что врачи «Зенита» не посещали Кокорина в СИЗО.